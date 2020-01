Brendan McDermid/Reuters Uber deixará de operar na Colômbia

O Uber deixará de operar na Colômbia a partir de 31 janeiro, após ordem judicial no final do ano passado, informou a empresa em comunicado na sexta-feira, 10.

Em dezembro, o país andino ordenou que a Uber interrompesse as operações depois que um juiz disse que violava as regras da concorrência. No comunicado, o Uber disse que a decisão foi “arbitrária” e violou o direito da empresa ao devido processo legal.

Desde o começo de suas operações no país, o Uber adotou o modelo usado em outros mercados de oferecer o serviço antes de qualquer discussão regulatória. Em um comunicado, a Superintendencia de Indústria e Comércio da Colômbia disse que o Uber tinha uma vantagem significante no mercado ao oferecer serviços de transporte pelo app. Todos os modelos de operação do Uber, como Uber X e Uber Van, foram proibidos de operar.

A empresa afirmou também em comunicado: Essa decisão reflete um ato de censura que viola a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que já condenou outras tentativas de bloquear o Uber como uma violação da neutralidade da web, da liberdade de expressão e da liberdade de internet". O Uber, que tem 2,3 milhões de usuários e 88 mil motoristas na Colômbia, disse que vai recorrer da decisão.