Chris J. Ratcliffe/Bloomberg O Uber estreou na Bolsa de Valores de Nova York em maio deste ano

O Uber anunciou nesta segunda-feira, 29, que demitiu 400 pessoas da sua equipe de marketing em vários escritórios ao redor do mundo. De acordo com um documento da empresa, em dezembro do ano passado o Uber tinha mais de 22 mil funcionários, sendo que cerca de 2 mil trabalhavam nas áreas de venda e marketing.

De acordo com o The New York Times, a empresa está em período de corte de custos na operação, após sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em maio deste ano – o Uber estreou na Bolsa de Valores de Nova York com ações negociadas em US$ 42, abaixo do seu preço de IPO, que era de US$ 45.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, o presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, enviou um e-mail aos funcionários anunciando as demissões. Na mensagem, ele disse que o crescimento mais lento "acontece naturalmente" à medida que as empresas crescem, mas afirmou que ainda é algo que o Uber precisa resolver rapidamente.

Nesta terça-feira, 30, as ações do Uber operavam em queda de 2% ao 12h (horário de Brasília). / COM REUTERS