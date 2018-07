The New York Times O aplicativo Uber planeja retomar testes com carros autônomos nos próximos meses

O aplicativo de transportes Uber demitiu todos os motoristas de carros autônomos que trabalhavam na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Eles eram os responsáveis por ficar no volante do veículo -- que dirige sozinho -- garantindo a segurança da operação e prontos para intervir em situações adversas. A medida é uma mudança de estratégia da empresa, depois do acidente fatal que aconteceu com um carro autônomo em Tempe, no Arizona, no mês de março deste ano. Apesar das demissões, o Uber pretende criar 55 novos cargos na empresa e planeja retomar testes de carros autônomos ema agosto.

Depois do acidente fatal, o Uber suspendeu os testes com carros autônomos em Pittsburgh -- assim como em Tempe, Toronto e São Francisco -- mas, os motoristas continuaram contratados pela empresa até esta semana. Segundo o site Quartz, nesta quarta-feira, 11, o Uber convocou uma reunião para informar os motoristas de Pittsburgh sobre a demissão. De acordo com a reportagem, cerca de 100 funcionários saíram da empresa e as vagas foram fechadas.

Por outro lado, a empresa planeja criar 55 novos cargos, chamados de “especialistas de missão”, que trabalharão na operação. Segundo o Uber, essa nova função exigirá técnicas mais avançadas que as exigidas no cargo de motorista. A companhia convidou os funcionários demitidos a se candidatarem para as novas vagas e disse que eles terão prioridade na concorrência.

Em suas declarações, a empresa tentou mostrar que as demissões não são um sinal do fim dos testes de carros sem motorista. “Nossa equipe continua comprometida a construir tecnologias de carros autônomos seguras, e nós estamos planejando retornar às vias públicas nos próximos meses”, disse o porta-voz do Uber.

Apesar do otimismo da empresa, os impactos do acidente no projeto do Uber são grandes. Em maio, o Uber encerrou as operações de carros autônomos no Arizona e demitiu cerca de 300 funcionários que operavam os carros no estado.

Acidente. O acidente fatal que fez o Uber mudar sua estratégia de carros autônomos aconteceu em março deste ano. Elaine Herzberg, 49, foi atropelada por um veículo com direção autônoma enquanto atravessava uma avenida em Tempe, no Arizona. A pedestre chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No mês passado, a polícia local disse que Rafaela Vasquez, motorista que acompanhava o teste de dentro do carro, assistia um episódio do programa de calouros "The Voice" pelo celular, no momento do acidente. O Uber não quis comentar o caso, mas já tinha proibido todos seus motoristas de usar smartphones durante os testes.