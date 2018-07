Reuters/Mike Blake Arianna Huffington, membro do conselho do Uber, fala em conferência do Wall Street Journal na Califórnia

A gigante japonesa SoftBank deve fechar um aporte bilionário no Uber na semana que vem. Pelo menos é o que diz Arianna Huffington, membro do conselho de administração da empresa de transportes. "É bastante provável que na próxima semana" o investimento seja anunciado, disse Huffington nesta segunda-feira, 16, durante a conferência WSJD, organizada pelo jornal norte-americano Wall Street Journal.

O investimento da SoftBank provavelmente será feito através do Vision Fund, fundo de US$ 93 bilhões criado pela japonesa mais cedo este ano. Entre seus participantes, estão o fundo de investimentos da Arábia Saudita e a Apple.

Segundo Huffington, a SoftBank pretende adquirir entre 14% e 20% do Uber, sendo tanto um investimento direto na empresa como uma compra de papeis de acionistas já existentes. "Estamos esperando o momento para falar do preço", disse Huffington. "É tudo sobre o preço." Hoje, o Uber está avaliado em US$ 69 bilhões, mas nada impede que o novo aporte aumente a avaliação da empresa.

O novo aporte pode mudar o jogo do cenário de aplicativos de transporte. Isso porque, hoje, a SoftBank tem participações em rivais do Uber pelo mundo, como a chinesa Didi Chuxing, a brasileira 99, a indiana Ola e a asiática Grab. "A negociação "é uma mudança estratégica para assegurar o sucesso de longo prazo do Uber", disse Arianna Huffington. "Esperem consolidação nesse mercado."

No início do mês, o conselho do Uber votou por aprovar a entrada da SoftBank como investidora, acrescentando seis cadeiras no conselho de administração, um compromisso para que o capital do Uber seja aberto em 2019 e anular os "supervotos" de Travis Kalanick, cofundador e ex-presidente da startup.