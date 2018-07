O aplicativo de transportes Uber está se preparando para expandir internacionalmente outra de suas frentes de negócio: o mercado de entrega de comida. Nesta semana, a empresa publicou diversas vagas em seu site e em serviços de recrutamento para encontrar profissionais como entregadores de bicicleta e gerentes para o UberEats, seu serviço de entrega de comida, em 24 diferentes países.

O primeiro passo deve acontecer ainda nesta semana, com a inauguração do serviço do UberEats em Amsterdã, dizem fontes familiarizadas ao assunto. A novidade deve acontecer justamente quando a rival local Takeaway, que domina este mercado na Holanda, abre capital na bolsa de valores local.

O plano do Uber inclui 16 cidades em 12 países europeus, como Moscou, Madri e Manchester. Há ainda 11 cidades em nove países da Ásia: desde Hong Kong até Jacarta e Tóquio; e mais duas na África do Sul, além de Dubai e Cidade do México.

Até agora, a UberEats lançou serviços em 36 cidades de seis países, 27 das quais nos Estados Unidos, onde a empresa começou a testar o serviço de entrega de refeições há dois anos em Los Angeles. A primeira incursão internacional do serviço ocorreu em Paris, há um ano.

"Temos um plano agressivo de expansão e estamos confiantes que poderemos criar valor neste negócio e nestas cidades e países este ano", disse à Reuters em recente entrevista Jambu Palaniappan, diretor da UberEats para a Europa, Oriente Médio e África.