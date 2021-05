Mike Blake/Reuters Mais conhecido pelas viagens de carro, o Uber hoje depende da sua plataforma de entregas de alimentos para sobreviver à pandemia de covid-19

O Uber espera que a redução do isolamento social nos Estados Unidos e no Reino Unido retome a demanda retraída das viagens de carros que fizeram da empresa uma gigante mundial em mobilidade. Mas, ainda, a empresa segue dependente do sucesso do serviço de entrega de alimentos (o Uber Eats) para sobreviver em meio à pandemia de covid-19.

A companhia registrou um prejuízo de US$ 108 milhões no primeiro trimestre de 2021, ante os US$ 2,9 bilhões do mesmo período do ano anterior, segundo o balanço da companhia divulgado nesta quarta-feira, 5. O bom resultado foi devido ao US$ 1,6 bilhão ganhos com a venda da divisão de carros autônomos do Uber, realizada em dezembro do ano passado.

Em viagens de carros, o Uber registrou uma queda de 65% na receita ante o primeiro trimestre de 2020: de US$ 2,4 bilhões para US$ 852 milhões. Já em delivery, setor que tem levado a empresa nas costas, houve alta de 230% ano a ano: US$ 527 milhões para US$ 1,7 bilhão. Mesmo assim, a receita de todos os setores somados teve queda de 11%, para US$ 2,9 bilhões.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, de 2020, o Uber vê a retomada da economia pós-pandemia acontecer de forma lenta. Foram feitas um total de 1,45 bilhão de viagens, número estável em trimestre imediatamente anterior de 2020 e queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de usuários ativos na plataforma foi de 98 milhões, alta de 5% no trimestre a trimestre. Ao todo, cerca de 3,5 milhões de motoristas usaram a plataforma ao longo do trimestre, alta de 4% na comparação com o trimestre anterior.

“Finalmente estamos começando a ver uma luz no fim do túnel”, disse o presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, em áudioconferência com investidores após a publicação do balanço. “O Uber está ligando todos os motores, à medida que mais consumidores estão dirigindo conosco novamente e enquanto continuamos a expandir a nossa oferta de entregas.”