Hannah Mckay/Reuters Em nova onda de dispensas, Uber demite 350 funcionários

O Uber anunciou nesta segunda, 14, uma nova rodada de demissões: serão dispensados 350 pessoas de diferentes áreas da empresa, incluindo gente das divisões de marketing, de contratações, de carros autônomos, de caronas globais e de plataforma, além de funcionários do Uber Eats. Nas últimas 10 semanas, essa foi a terceira rodada de demissões no Uber, que cortou 1.185 postos - as demissões mais recentes eliminaram vagas das áreas de engenharia e de produtos.

Dara Khosrowshahi, presidente-executivo da companhia, diz que espera que essa seja a última onda de demissões da empresa. "Dias como esses são duros para todos nós. A equipe executiva e eu faremos o que pudermos para garantir que não precisaremos ou teremos outro dia como esse no futuro", escreveu ele em um e-mail enviado aos funcionários.

A maioria das demissões ocorrerá nos EUA e no Canadá, e aqueles que ficaram na empresa podem ser reposicionados em cidades diferentes. Nas demissões anteriores, Khosrowshahi disse que algumas equipes tinham tamanho exagerado, o que levava a redundância de trabalho e resultados medíocres.

Mas não é só isso. Depois da abertura de capital decepcionante em maio, o Uber tenta equilibrar as contas. Nos últimos dois resultados fiscais, a companhia apresentou prejuízo bilionário - no mais recente deles, as perdas foram de US$ 5 bilhões e a receita ficou abaixo da expectativa de investidores e analistas. A empresa, que ainda não deixou claro se obterá lucro, está tentando convencer os investidores de que o crescimento virá não só de seus serviços de transporte, mas também de outros serviços de logística e entrega de alimentos.