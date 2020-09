Mike Blake/Reuters O Uber disse que os veículos em sua plataforma nos Estados Unidos, Canadá e Europa terão emissão zero até 2030

O Uber disse nesta terça-feira, 8, que todos os veículos de sua plataforma serão elétricos até 2040 e prometeu contribuir com US$ 800 milhões até 2025 para ajudar motoristas na transição para carros movidos a bateria, incluindo descontos para veículos comprados ou alugados de montadoras parceiras.

A empresa, que no início de fevereiro informou ter 5 milhões de motoristas em todo o mundo, disse que formou parcerias com a General Motors e a aliança composta por Renault, Nissan e Mitsubishi.

Além dos descontos em veículos, o Uber disse que os US$ 800 milhões incluem a redução de uma taxa para veículos elétricos e híbridos, cujo custo seria parcialmente compensado por uma pequena taxa adicional cobrada dos clientes que solicitarem uma "viagem ecológica".

O Uber disse que os veículos em sua plataforma nos Estados Unidos, Canadá e Europa terão emissão zero até 2030, na esteira de apoio regulatório e infraestrutura avançada nessas regiões.

Antes da pandemia, os carros elétricos respondiam por apenas 0,15% dos trajeots percorridos por veículos do Uber nos EUA e no Canadá — quase em linha com a média dos EUA. A participação de carros híbridos plug-in e híbridos foi cerca de cinco vezes maior que a média dos EUA, com cerca de 12%.

A partir desta terça-feira, motoristas norte-americanos e canadenses do Uber que têm um veículo elétrico totalmente movido a bateria receberão US$ 1 extra por viagem e mais US$ 0,50 nas principais cidades dos EUA se os passageiros optarem por pagar a mais ao reservar uma "viagem ecológica".