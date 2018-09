Carlo Allegri/Reuters Uber, de Dara Khosrowshahi, é acusado de privilegiar homens em divulgação de vagas

O Uber é acusado de pagar para que os anúncios de vagas para motoristas sejam mostrados apenas para homens no Facebook. Uma pesquisa feita pelo site de jornalismo investigativo ProPublica mostra que 15 empresas segmentavam ofertas de empregos na rede social por gênero, entre elas o Uber.

A pesquisa analisou 91 anúncios pagos pelo Uber no Facebook referente à oferta de emprego para 12 cidades dos Estados Unidos. Entre as publicações, só uma delas aparecia apenas às mulheres e outras três não tinham como alvo um sexo específico. Todo o resto era direcionado para homens.

Além do Uber, a publicação descobriu que a Polícia Estadual da Pensilvânia impulsionou uma publicação na rede social para um concurso cujo salário era de US$ 59,6 mil por ano. A polícia também sinalizou para a rede social que só perfis de homens poderiam ver essa publicação.

A segmentação de oferta de empregos é proibida nos Estados Unidos desde 1973. Com base nisso, a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) entrou com um processo contra as empresas apontadas pela reportagem.

No documento, os advogados da instituição alegam que 10 empresas anunciaram empregos apenas para homens e que o próprio Facebook infringiu a lei americana ao deixar que as vagas sexistas fossem publicadas.

"Os anúncios em si são ilegais e isso está estabelecido há cinco décadas", disse Galen Sherwin, advogado da ACLU ao ProPublica.

Em nota, Joe Osborne, porta-voz do Facebook disse que qualquer tipo de discriminação é proibido na rede social. “Estamos ansiosos para defender nossas práticas”, disse.

Quando questionado os motivos que o fizeram segmentar as publicações, o Uber disse ao site que está aberto para inscrições de motoristas qualificados, independentemente do sexo.

“Usamos uma variedade de canais para alcançar os motoristas em potencial - tanto offline quanto online - com o objetivo de permitir que mais pessoas, e não menos, ganhem em sua própria programação.”