Josep Lago/AFP Motoristas de táxi protestaram contra aplicativos de transporte em Barcelona; na foto, taxistas param carro do Cabify

Os aplicativos de transporte Uber e Cabify anunciaram nesta quinta-feira, 31, que vão suspender seus serviços em Barcelona. A decisão dos aplicativos, tomada separadamente, acontece depois que o governo local aprovou normas que limitam as atividades das empresas na cidade.

Entre as medidas tomadas pelo governo catalão, há uma regra que determina que as empresas de transporte por aplicativo somente poderão buscar um passageiro 15 minutos após o pedido do carro – e não instantaneamente, como hoje acontece.

“As novas restrições aprovadas pelo governo catalão nos deixa sem escolha além de suspender o Uber X enquanto avaliamos nosso futuro em Barcelona”, afirmou um porta-voz do Uber. “Estamos comprometidos em ser um parceiro de longo prazo para as cidades espanholas e esperamos trabalhar com o governo catalão e com a câmara da cidade sobre uma regulamentação justa para todos”, acrescentou a empresa.

A Uber começou a oferecer o serviço Uber X na cidade em março do ano passado. As novas regulamentações foram impostas após pressão dos motoristas de táxi da cidade, que promoveram protestos em Barcelona e continuam em greve em Madri.

Os taxistas em Madri ampliaram o protesto nesta semana ao bloquearem uma das principais artérias da cidade. As licenças para motoristas de aplicativos na Espanha são concedidas por autoridades locais e até agora o governo de Madri tem dito que não vai adotar as mesmas restrições decididas por Barcelona.

A Unauto VTC, uma associação de companhias de transporte na Espanha, afirmou que a decisão de Barcelona coloca em risco 3 mil empregos. A Uber não informou quantos motoristas trabalham para a empresa na cidade.