Hannah Mckay/Reuters Uber discutiu fusão no ano passado

O Uber e o aplicativo americano de entregas de comida DoorDash discutiram fusão no ano passado, de acordo com uma reportagem do jornal Financial Times, publicada nesta quinta-feira, 30. Em meio à alta competitividade do mercado de delivery de comida, a ideia de juntar as empresas era fazer com que as companhias perdessem menos dinheiro – o plano, porém, não foi para frente.

Segundo o jornal, apesar da fusão não ter se consolidado, as empresas não descartaram a ideia de retomar as negociações.

O serviço de entrega de alimentos Uber Eats atualmente causa prejuízos para o Uber: no terceiro trimestre de 2019, a empresa registrou uma perda de US$ 316 milhões em sua divisão de comida. Na semana passada, a companhia vendeu o Uber Eats na Índia, para a Zomato, uma rival do setor na região.

Tanto o Uber quanto o DoorDash já receberam investimento do grupo japonês SoftBank. De acordo com o Financial Times, o SoftBank estimulou as duas empresas a fazerem a fusão, um possível esforço do investidor para que empresas do seu portfólio que competem entre si percam menos dinheiro.