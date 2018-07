Os serviços rivais de transportes urbanos Uber e Lyft encerraram processos judiciais importantes envolvendo dois de seus maiores executivos. Para isso, as duas empresas mostraram documentos judiciais antes de um julgamento que poderia ter tornado públicos alguns detalhes sensíveis de ambas as empresas.

O Lyft e seu ex-vice-presidente de operações Travis VanderZanden encerraram o litígio em um tribunal estadual da Califórnia, no qual o Lyft acusou VanderZanden de romper seus compromissos de confidencialidade quando foi trabalhar para o Uber.

O Uber também retirou na segunda-feira. 27, uma intimação judicial de um litígio separado sobre vazamento de dados do Uber, que havia mirado um endereço de internet atribuído ao diretor de tecnologia do Lyft, de acordo com um documento judicial.

Um porta-voz do Lyft confirmou o acordo com VanderZanden na segunda-feira, mas não quis revelar os termos. Um representante do Uber não pode ser encontrado imediatamente para comentários.