Mike Blake/ Reuters Uber praticou discriminação contra pessoas com deficiência ao cobrar taxa de espera de usuários com locomoção reduzida

O Uber foi multado em “milhões de dólares” por cobrar de pessoas com deficiência (PCD) uma taxa de tempo de espera, quando o motorista da viagem permanece com o carro parado à espera do passageiro. Sem especificar qual deve ser a quantia a ser paga, a indenização foi decidida pelo Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos em decisão publicada na última segunda-feira, 18.

Segundo o DoJ, o acordo prevê que o Uber indenize mais de 65 mil usuários afetados pelas taxas, que desrespeitam o estatuto nacional americano em defesa das pessoas com deficiência. O processo foi protocolado pelo departamento em novembro de 2021, sob argumento de que o aplicativo de viagens de carro faz descriminação contra os PCDs — que, em alguns casos, devem mover cadeira de rodas ou muletas antes de entrar no veículo.

O Uber comprometeu-se a retirar a taxa de espera para usuários que comprovarem serem PCDs ou acompanhantes frequentes de PCD, além de trabalhar as políticas internas da empresa para melhor se adequar às exigências desses consumidores.

“Pessoas com deficiência não deveriam se sentir cidadãos de segunda classe, o que é exatamente o que a taxa de espera do Uber fez”, declarou Kristen Clarke, assistente da Procuradoria Geral na unidade de Direitos Civis do Departamento de Justiça americano. “Esse acordo envia uma forte mensagem ao Uber e a outras empresas de compartilhamento de viagens de que eles serão culpabilizados se seus serviços discriminarem pessoas com deficiência.”