Divulgação/Uber O plano é que o drone leve o pedido até um local específico, em seguida um motorista será notificado para levar o pedido ao destino final.

O Uber revelou nesta terça, 29, que pretende usar drones para realizar as entregas do Uber Eats. A intenção da empresa é começar os testes com o primeiro modelo até final de 2019.

O design do drone do Uber Eats foi apresentado no evento Forbes 30 under 30 Summit. Com asas rotativas e seis rotores, o veículo pode decolar e pousar verticalmente e fazer percursos de até oito minutos, incluindo carga e descarga. O aparelho terá autonomia de voo de até 18 milhas, com voos previstos para durarem 12 milhas, incluindo ida e volta. O modelo foi feito para levar refeição para duas pessoas.

Como o Uber já havia anunciado anteriormente, o plano não é usar os drones em todo o percurso da entrega, apenas uma parte. Depois que um cliente pede comida, o restaurante prepara a refeição e a carrega no drone. Esse drone deixará o pedido num local pré-determinado. Nos bastidores, o Elevate Cloud Systems do Uber rastreará e guiará o drone enquanto um motorista do Uber Eats será notificado sobre quando e onde buscar o pedido.

O Uber também estuda pousar os drones em cima de veículos estacionados, localizados perto dos locais de entrega. A partir daí, o motorista de entrega da Eats completará a última parte do percurso para entregar em mão a comida ao cliente.

A partir do próximo verão, o Uber quer usar esse drone para entregas de refeições em San Diego, Califórnia (EUA). Isso aconteceria após os primeiros testes do Uber em parceria com operadoras e fabricantes de drones.