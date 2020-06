Simon Dawson/Reuters Uber Eats lança entrega de marmitas

O Uber anunciou nesta sexta, 12, um serviço de delivery de marmitas no Uber Eats. De olho no iFood Loop, a empresa traz para o mercado o Caseirinho, uma modalidade de entrega de pratos populares a preços mais acessíveis.

A partir partir de R$ 9,99, os clientes poderão escolher pratos que fazem parte da rotina dos brasileiros, como filé de frango, strogonoff e feijoada. O serviço de pratos-feitos, os carinhosos PFs, chega a São Paulo após passar por testes em Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza e Curitiba. Na capital paulista, os pratos serão preparados pela Sapore, empresa com quase 30 anos de experiência em restaurantes corporativos, espaços de alimentação em escolas e no setor de entretenimento.

Além de São Paulo, a empresa diz que o serviço deverá ser expandido em breve para Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre.

"O preço atrativo e a qualidade das refeições fez com que nossos usuários rapidamente aderissem ao novo modelo e foi possível observar que, nas cidades testadas, o Caseirinho passou rapidamente a estar entre os primeiros lugares no ranking de restaurantes mais procurados na hora do almoço", diz em nota Fabio Plein, diretor geral do Uber Eats no Brasil. O Caseirinho estará disponível no menu dentro do app do Uber Eats

A iniciativa lembra o movimento do iFood, que em janeiro anunciou o Loop, serviço de marmitas que entrega refeições por preços a partir de R$ 10.