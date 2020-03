O Uber Eats anunciou nesta sexta-feira, 20, medidas para apoiar entregadores e restaurantes durante a pandemia de coronavírus. Entre as ações estão facilidades para clientes e restaurantes nas taxas de serviço, pagamentos diários e a implementação da entrega a distância serão adotadas nos próximos dias.

Para aumentar a visibilidade de pequenos estabelecimentos, o Uber Eats passa a oferecer gratuidade na taxa de entrega de pequenos e médios restaurantes parceiros independentes do Brasil e da América Latina.

Simon Dawson/Reuters Uber Eats anuncia novas medidas para restaurantes e entregadores

Os restaurantes cadastrados também não precisarão pagar a taxa cobrada quando o cliente retira o pedido no próprio local. Pequenos e médios estabelecimentos também começarão a receber seus pagamentos diariamente a partir de segunda feira, 23, em vez de esperar por alguns dias, como é prática corrente no mercado.

Outra medida que está se popularizando entre os serviços de delivery é a entrega à distância, onde o entregador vai até a casa do cliente, mas não entra em contato com ele. O Uber Eats também criou um comando próprio para esse tipo de serviço dentro do aplicativo. Para essa modalidade de delivery, o pagamento deve ser feito via app.