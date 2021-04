Divulgação/Uber Eats Restaurantes parceiros do Uber Eats poderão usar recursos do Instagram para atrair cliente na plataforma de delivery

O Uber Eats anuncia nesta terça-feira, 13, que os restaurantes parceiros poderão integrar suas contas do Instagram à plataforma de delivery, dando um aspecto mais "instagramável" ao perfil do estabelecimento. A novidade entra em vigor em todo o mundo.

Além disso, também é lançada a função de "stories" (fotos que se autodeletam em 24 horas, geralmente) da rede social de Zuckerberg para permitir que os restaurantes criem conteúdo diretamente no Uber Eats, comunicando-se com o público sobre mudanças no cardápio, horário de funcionamento e promoções sazonais, por exemplo. Para desfrutar da novidade, os parceiros terão de se cadastrar para utilizar o recurso.

O objetivo do Uber Eats é que a integração evite que o usuário saia do aplicativo para ir até o Instagram ver os pratos no feed de fotos, por exemplo. A expectativa, é claro, é aumentar a venda dos estabelecimentos ao reter o cliente no app. De acordo com os testes da plataforma, 13% dos usuários que clicaram nos stories de um restaurante realizaram um pedido nesse mesmo estabelecimento em uma mesma sessão.

“As novas narrativas que estamos lançando geram ainda mais benefícios aos nossos parceiros, uma vez que permitem que o usuário conheça melhor aquele restaurante onde está pedindo e crie uma relação com ele por meio desse conteúdo”, afirma em nota Rafael Pereira, chefe de Operações de Restaurantes do Uber Eats no Brasil.