O Uber Eats anunciou nesta quarta-feira, 8, que vai expandir o seu serviço para empresas. Intitulado Uber Eats para Empresas, a nova ferramenta promete facilitar o delivery corporativo de comida, permitindo que empresas possam fazer os pedidos para os seus funcionários – ou que eles utilizem créditos corporativos para fazer suas refeições, especialmente em um momento que vales refeições tradicionais tem pouca serventia, por conta da epidemia do coronavírus.

A novidade faz parte de um pacote chamado Uber para Empresas, que reúne uma série de condições especialmente pensadas para esse segmento, como viagens corporativas, por exemplo. No Uber Eats para Empresas, as refeições poderão ser compradas pela companhia e entregues aos funcionários e colaboradores, mesmo que estejam em casa.

Uber Eats Com novo serviço, empresas poderão pagar por refeições de funcionários

Segundo Ronnie Gurion, chefe global do Uber para Empresas, a inclusão do Uber Eats no programa, em meio a pandemia de coronavírus, é mais uma forma de ajudar as empresas nas demandas e também de dar visibilidade para mais restaurantes, para que eles tenham um maior volume de pedidos nesse período.

Na parte corporativa, as empresas poderão acessar, por meio de relatórios, as despesas das refeições, além de decidir quando e onde seus funcionários e colaboradores podem utilizar o benefício.

O serviço já está disponível na plataforma do Uber para Brasil, Canadá, França e o Reino Unido.