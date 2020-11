Geoffroy Van Derhasselt/AFP Uber passa aceitar pagamentos via Pix

O Uber começou nesta segunda-feira, 16, a aceitar no Brasil os recém-lançados pagamentos instantâneos em parceria com a startup Ebanx. Mais de 60 milhões de pessoas já haviam se inscrito na plataforma de pagamentos instantâneos, Pix, antes de sua operação completa começar nesta segunda-feira. Ela permite que consumidores e empresas façam transferências de dinheiro 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de cartões de débito ou crédito.

O Uber disse em um e-mail à Reuters que os pagamentos via Pix provavelmente trarão novos clientes aos seus serviços, principalmente as pessoas que não usam cartões. Cerca de um terço dos brasileiros não tem conta em banco, um dos índices mais altos do mundo. Ainda assim, inicialmente, os pagamentos instantâneos serão aceitos apenas por sua carteira digital Uber Cash e nas próximas semanas pelo serviço de entrega de comida Uber Eats, mas ainda não pelo negócio de corridas.

O Brasil já é o segundo maior mercado do Uber e São Paulo é sua cidade líder em número de corridas. A startup de pagamentos Ebanx é uma das mais recentes fintechs do Brasil a alcançar o status de “unicórnio” e tem se expandido para muitos países da América Latina. “O Pix provavelmente será uma enorme ferramenta em termos de inclusão financeira”, disse Henrik Nilsmo, diretor comercial da Ebanx.