AFP Uber turbina app do Uber Eats

Durante a pandemia, a divisão de delivery do Uber salvou a empresa de um prejuízo maior - o crescimento dos negócios de delivery foi de 224%. Agora, a empresa resolveu turbinar o aplicativo do Uber Eats, trazendo agendamento de entrega, aba de descontos e integração com os recursos de corrida. Os anúncios foram feitos nesta quarta, 28, durante o evento global chamado Uber Got Get Event.

A função "Para Levar" no caminho permitirá que passageiros visualizem restaurantes, possam fazer pedidos e os retirem durante a corrida. O motorista será notificado automaticamente da mudança de rota. Outro recurso será o agendamento de retiradas: o usuário poderá determinar o horário de um pedido. Caso o restaurante esteja fechado, o cliente poderá entrar numa fila de "pré-pedidos", que os coloca como prioridade de entregas assim que o estabelecimento abrir.

O aplicativo ganhará também um aba com todos os descontos disponíveis e os benefícios do Eats Pass. O app também passa a permitir a compra de um segundo estabelecimento no mesmo pedido. Todos os recursos estarão disponíveis no Brasil "em breve". Segundo o Uber, os novos produtos podem ser adaptados às diferentes condições da pandemia nos mercados em que atua. "O Uber sempre foi uma empresa global com diferenças e semelhanças entre os mercados nos quais atua. E podemos adaptar", disse ao Estadão Sundeep Jain, diretor de produtos da empresa no mundo.

Ele falou também sobre o impacto da pandemia nas operações brasileiras. "As notícias que chegam do Brasil e da Índia são terríveis, mas temos grandes operações locais que conseguem adaptar os melhores produtos para o mercado. O Brasil mostrava sinais de recuperação da pandemia, mas recuou. Vamos continuar nos adaptando", disse.

Aluguel de carros e agendamento de vacinas

No evento, o Uber anunciou também outros recursos que não estarão disponíveis no Brasil. Um deles é o aluguel de carros, em parceria com empresas como Avis, Budget e Hertz. Esses parceiros, deixarão e buscarão o veículo no local indicado pelo usuário.

Nos EUA, o Uber também anunciou uma parceria com a rede de farmácias Wallgreens: será possível agendar a vacinação e a corrida até a farmácia pelo aplicativo. Outro recurso que parece distante do mercado brasileiro é reservar o UberX na saída de aeroportos. O motorista terá rastreamento do voo e poderá ficar parado por até 60 minutos esperando o viajante. Haverá também um recurso de pontualidade: se o motorista não estiver esperando no aeroporto, o passageiro receberá o crédito da corrida. Este recurso estrá disponível em 20 cidades com aeroportos movimentados. Será possível escolher até o motorista da viagem.

Por fim, o serviço de paradas ilimitadas será levado a mais cidades dos EUA, e também deve chegar a Europa, Austrália e América Latina.