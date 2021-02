Simon Dawson/Reuters Uber Eats anuncia novas medidas para restaurantes de pequeno e médio porte

O Uber Eats, serviço de delivery de restaurantes da Uber, anunciou nesta terça-feira, 2, um novo programa de apoio a restaurantes de pequeno e médio porte do Brasil que estão inseridos na plataforma de entregas da empresa. O objetivo é reforçar o caixa dos estabelecimentos durante o agravamento da pandemia de covid-19, no qual algumas regiões determinam o fechamento do comércio local. O pacote será temporário, sem prazo de término divulgado.

A empresa pretende zerar as taxas para pagamentos diários para os restaurantes, que diz respeito a pedidos feitos pelo aplicativo e que atualmente são divididos entre o Uber Eats e os parceiros. Outra medida anunciada é não cobrar comissão de serviços para pedidos realizados no modo "Para Retirar", em que os usuários vão buscar a refeição diretamente no local. As taxas serão também zeradas para pedidos feitos na plataforma online gratuita, pela qual os restaurantes podem criar canais próprios de venda.

O programa inclui a possibilidade de usuários voltarem a doar até R$ 2 a seus estabelecimentos favoritos. O Uber Eats diz que, em 2020, as "caixinhas" chegaram a cerca de R$ 1 milhão em doações ao longo de quatro meses do ano. Outra medida é reforçar ações de marketing para os parceiros de pequeno e médio porte, de modo a buscar usuários novos.

“Uma das melhores formas de apoiar nossos restaurantes parceiros é investindo para que eles possam levar seus pratos a mais usuários, principalmente no caso de pequenos e médios estabelecimentos”, afirma Rafael Pereira, chefe de operações com resutarantes do Uber Eats no Brasil. “Pretendemos continuar a ser um aliado estratégico no caminho de recuperação dessa indústria.”

O Uber Eats está no País desde 2016 e atua em cerca de 150 cidades em todos os Estados do Brasil.