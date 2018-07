REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo Uber encerra programa de carros autônomos no Arizona

O aplicativo de caronas Uber anunciou nesta quarta-feira, 23, que encerrou as operações de carros autônomos no Arizona, dois meses depois de um acidente fatal envolvendo um de seus veículos em testes na região. A empresa, porém, não encerrou o programa por completo: ela está focada em fazer testes em Pittsburgh, Pensilvânia e Califórnia, e espera retomar as operações de direção autônoma neste verão.

Com essa decisão, o Uber enfrenta desafios. A região do Arizona tem boas estradas e é considerada ideal para testes de carro sem motorista, porque têm regulamentações mais favoráveis aos programas. Sem o Arizona, a empresa deve enfrentar cidades urbanas congestionadas, que têm muita chuva, neblina e gelo.

De acordo com o site AZ Central, a empresa também está demitindo 300 funcionários que operavam os carros autônomos no Arizona.

Suspensão. O Uber suspendeu o programa de testes de carros autônomos no Arizona imediatamente depois do acidente, que aconteceu em março deste ano. Quem tomou a decisão foi o governador Doug Ducey, a mesma pessoa que, um ano antes do acidente, acolheu calorosamente os testes de carros sem motorista no Estado.

O acidente que gerou esses desdobramentos aconteceu em uma estrada pública na cidade de Tempe, no Arizona, quando o veículo era testado. Elaine Herzberg, de 49 anos, foi atingida pelo veículo enquanto atravessava a rua empurrando uma bicicleta. A pedestre chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu aos ferimentos.