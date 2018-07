A empresa de serviços de transportes urbanos Uber espera continuar em um caminho de "rápido crescimento" na China. A esperança da companhia é de ultrapassar a líder de mercado Didi Chuxing ainda em 2017, disse a chefe de estratégia da Uber China, Liu Zhen, nesta sexta-feira, 3.

A companhia tem enfrentado competição feroz da Didi Chuxing, que conta com apoio de gigantes da internet, como Alibaba Group e Tencent Holdings. A fatia de mercado do Uber no país asiático cresceu para 30% ante 1% em 2015, disse Zhen durante a conferência de tecnologia Converge, do The Wall Street Journal, em Hong Kong.

Tanto o Uber quanto a Didi Chuxing fizeram grandes gastos para subsidiar tarifas para ganhar participação de mercado no país, motivando especulações na mídia local de que poderiam eventualmente unir forças. A própria Didi se uniu a uma antiga rival local no ano passado.

"Ouvi bastante o ruído e fui muito questionada sobre isso (uma associação com a Didi)", disse Liu. "Quando você olha para o nosso crescimento, o aumento da fatia de mercado de 1% para 30%, além da eficiência que alcançamos, nosso negócio está em uma posição melhor que nunca para dar continuidade ao crescimento rápido".

Questionada se o Uber superaria a Didi, ela respondeu: "Espero que no próximo ano".

Na última quarta-feira, 1, o Uber disse ter levantado US$ 3,5 bilhões em capital do fundo soberano da Arábia Saudita, fortalecendo seus recursos para expandir serviços em mercados incluindo China, Oriente Médio e África do Norte.

Walmart. Nos Estados Unidos, o Uber também está procurando expandir sua área de atuação. Nesta sexta-feira, 3, o Walmart anunciou que irá começar a fazer entregas de compras por meio de carros do Uber e de sua concorrente, a Lyft. Assim, ao fazer compras pelo site do Walmart, o usuário poderá escolher por receber os produtos mais rapidamente por meio de carros das duas companhias.

De acordo com o Walmart, para usar este recurso, os usuários precisarão apenas solicitar a entrega via Uber ou Lyft e pagar uma taxa entre US$ 7 e US$ 10. O Walmart mais próximo ao usuário, então, entregará as compras para o motorista, enquanto o usuários acompanhará o trajeto e o tempo da entrega por meio do app.