Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi é presidente do Uber

O presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, disse nesta quarta-feira, 5, que a empresa está no caminho certo para realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no ano que vem. Em evento em Nova York, que marcou o primeiro ano do executivo à frente do aplicativo de transportes, Khosrowshahi disse ainda que não tem planos de vender a divisão de carros autônomos da empresa, a Advanced Technologies Group.

"É um ativo que estamos construindo e com o qual podemos ganhar dinheiro de qualquer jeito que desejarmos. Não estamos considerando a venda neste momento", disse. Nas últimas semanas, investidores da companhia fizeram pressão para a venda da unidade, considerada deficitária e prejudicial aos planos da empresa de abrir capital. Khosrowshahi se mostrou ainda otimista com o retorno dos testes da empresa com veículos sem motorista – o desenvolvimento foi pausado depois de um acidente fatal com um carro autônomo da empresa no Arizona, em março.

Para Khosrowshahi, a unidade de carros autônomos fará parte do Uber após a abertura de capital, mas ele também ressaltou que a empresa deve fazer parcerias com outras empresas que trabalham com a tecnologia. No mês passado, vale lembrar, a japonesa Toyota investiu US$ 500 milhões no Uber com tal propósito.

Rivalidade. Khosrowshahi também foi questionado sobre a possibilidade do Lyft, maior rival do Uber nos Estados Unidos, abrir capital antes que a sua empresa. O executivou não parecia preocupado. "Historicamente, há muito capital disponível para nós e para eles e não acreditamos que isso vai mudar", disse. "Estamos disputando um mercado enorme.

No evento, Khosrowshahi também apresentou novas medidas de segurança dentro do aplicativo do Uber. Entre elas, haverá uma nova tecnologia, chamada Ride Check, que poderá verificar se um carro sofreu um acidente ou teve algum tipo de problema durante uma viagem. O sistema será pró-ativo e usará sensores do celular, como o acelerômetro, para identificar os movimentos do veículo. Caso algo de errado aconteça, a empresa poderá chamar motoristas e passageiros por seu sistema.

Além disso, a empresa também divulgou que vai esconder as localizações de início e destino final da viagem do histórico dos motoristas, como uma forma de proteger os passageiros.