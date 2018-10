REUTERS/Charles Platiau Dara Khosrowshahi é presidente executivo do Uber

Precisa de um garçom? Um segurança? Alguém para te ajudar a realizar um trabalho temporário? O Uber está pensando nisso: segundo reportagem publicada nesta quinta-feira, 18, pelo jornal inglês Financial Times, a empresa está testando um novo negócio em Chicago, que permite a contratação de funcionários sob demanda. Chamado de Uber Works, o serviço está em estágio inicial de desenvolvimento e pode ser mais uma forma de usuários da empresa, que trabalham como motoristas, ganharem dinheiro por meio do aplicativo.

Segundo a publicação inglesa, a ideia do Uber não é competir diretamente com aplicativos voltados ao consumidor, como o americano TaskRabbit ou o brasileiro GetNinjas, no qual é possível encontrar eletricistas, encanadores ou técnicos de computador, por exemplo, mas sim oferecer a mão de obra para empresas.

O Uber Works faz parte de uma série de iniciativas da empresa que visam levar o Uber para além dos carros, explorando bicicletas elétricas, carros autônomos, veículos voadores e patinetes elétricos. O serviço é um resultado da diversificação dos negócios da empresa, em uma forma de demonstrar fôlego ao mercado – o plano do presidente executivo da companhia, Dara Khosrowshahi, é fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no segundo semestre de 2019.

Mike Ramsey, analista de transportes da consultoria Gartner, disse no Twitter essa semana que a ampliação de serviços pode contribuir para o crescimento do valor da empresa, hoje avaliada em US$ 70 bilhões, mas cujo valor pode subir para US$ 120 bilhões durante a abertura de capital. “A Amazon começou com livros. Não acho que o Uber pode ser a Amazon, mas a noção se aplica”, afirmou ele.