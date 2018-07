REUTERS/Gleb Garanich Yandex opera aplicativo que permite chamar táxis na Rússia e em outros países da Europa Oriental

O aplicativo de carona paga Uber anunciou nesta quinta-feira, 13, uma aliança com o Yandex, maior buscador da Rússia e que também mantém o principal aplicativo de transporte no país, o Yandex.táxi. As duas empresas anunciaram uma aliança que vai combinar o aplicativo do Uber e do Yandex em um novo serviço, que ainda não tem nome, para explorar a Rússia e outros países na Europa Oriental, como Armênia. O acordo ainda depende de aprovação dos órgãos reguladores. A nova empresa, de acordo com o jornal norte-americano The New York Times, está avaliada em US$ 3,4 bilhões.

O Uber vai investir US$ 225 milhões na nova empresa, enquanto o Yandex vai investir US$ 100 milhões e terá a maior fatia da empresa. O presidente executivo do Yandex, Tigran Khudaverdyan, vai liderar a nova companhia. "Juntos, nós continuaremos a construir um serviço de carona paga alternativo à propriedade de veículos e ao transporte público", disse Khudaverdyan, em nota. As empresas esperam concluir o acordo em junho.

É a segunda vez que o Uber, conhecido por sua estratégia agressiva para conquistar mercados, decide abrir mão de operar em um mercado e faz uma aliança com o principal rival. A primeira vez que isso aconteceu foi na China, quando após uma guerra de descontos com a Didi Chuxing, a empresa vendeu sua operação chinesa para a rival. Hoje, o Uber possui uma fatia de 17,5% de participação no negócio.

O Yandex é uma das principais empresas de tecnologia da Rússia e ficou conhecida como o "Google russo". De acordo com o jornal, a empresa tem duas vantagens sobre o Uber, que incluem uma plataforma de mapas mais avançada, além de a proteção do governo, que não costuma receber bem empresas estrangeiras que queiram operar na região.

O Uber vai deter uma participação de 36,6% da nova empresa, enquanto o Yandex terá uma fatia de 59,3%. Os outros 4,1% serão de propriedade dos empregados da nova empresa. Os dois serviços combinados terão presença em 127 cidades de seis países. Os dois serviços tiveram 35 milhões de corridas até junho, movimentando US$ 130 milhões.

Mudanças. O acordo acontece em um momento complicado para o Uber, que está em busca de um novo presidente executivo, depois que o cofundador Travis Kalanick renunciou ao cargo em definitivo no final de junho. A empresa também tenta achar um executivos para chefiar a área de operações e a área financeira. A reorganização da companhia é fruto de uma grave crise, que se iniciou a partir de uma série de escândalos que envolveram uma denúncia de assédio sexual por uma ex-funcionária e uma discussão de Kalanick com um motorista do serviço.