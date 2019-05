Spencer Platty/AFP Uber passou a negociar suas ações na Bolsa de Valores no início de maio

O Uber relatou prejuízo de US$ 1 bilhão e aumento de 20% na receita em seu primeiro relatório trimestral como uma empresa pública, divulgado nessa quinta-feira, 29. As informações foram compatíveis com as previsões do mercado o que fez com que as ações fossem negociadas com alta de 3,64% às 18h30 (horário de Brasília).

De acordo com a empresa, a receita do período atingiu a marca de US$ 3,1 bilhões, mantendo a previsão do Uber para o trimestre encerrado em 31 de março. A empresa disse anteriormente que esperava uma receita entre US $ 3,04 bilhões e US $ 3,1 bilhões, enquanto sete analistas consultados esperam uma receita média de U $ 3,04 bilhões.

A companhia disse que seus usuários ativos mensais aumentaram para 93 milhões no mundo. Já o prejuízo líquido foi de US$ 1,01 bilhão no primeiro trimestre em comparação com lucro líquido de US$ 3,75 bilhões, um ano antes, quando os resultados foram ajudados pela venda das operações para Grab e Yandex.

O diretor financeiro da companhia, Nelson Chai, disse que o Uber começou a ver “preços menos agressivos” por parte dos rivais. Os resultados também indicam que a nova empresa pública conseguiu atingir suas próprias metas financeiras, o que provavelmente oferecerá alguma segurança aos investidores.

O Uber foi a maior de um grupo de startups do Vale do Silício que abriu seu capital neste ano contra o pano de fundo de um mercado global de ações, desencadeado por novas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. A empresa também enfrenta maior regulamentação em vários países e luta com seus motoristas sobre os salários.