O aplicativo de caronas Uber anunciou nesta segunda-feira, 11, uma parceria com a TransLoc, empresa especializada em tecnologia e transporte. A partir de agora, os usuários do serviço TransLoc Rider, que permite aos usuários monitorar em tempo real a localização de ônibus, vão permitir o serviço do Uber estará disponível no aplicativo TransLoc Rider, que permite aos usuários monitorar em tempo real a localização de ônibus e planejar seu trajeto de deslocamento.

Segundo a TransLoc, a integração permite que, na hora de planejar seu deslocamento, o usuário possa combinar viagens por transporte público, caminhadas e chamar motoristas do Uber. O passageiro, por exemplo, poderia pegar um carro do Uber para ir de casa até um ponto de transporte público, ou deste para seu destino final. Para a TransLoc, as agências de transporte público perdem potenciais passageiros porque nem sempre há boas opções para chegar ou partir de pontos ônibus e estações de trem.

“Estas parcerias vão reforçar a atratividade do transporte público”, disse o presidente e chefe executivo da Associação Americana de Transporte Público, Michael Melaniphy, em um comunicado.

O Uber, assim como seu principal concorrente, a startup Lyft, reconhece que precisa de novos aliados, como agências de transporte público, para continuar crescendo em número de usuários e permanecer na liderança do mercado. As duas empresas progrediram neste tipo de estratégia.

O Uber já fechou parcerias com as cidades de Dallas, Atlanta, Los Angeles e Minneapolis. A integração entre TransLoc e Uber vai ocorrer em fase de teste no próximo mês em Memphis, no Tennessee, e Raileigh-Durham, na Carolina do Norte. De acordo com o site de notícias FiveThirtyEight, uma pessoa que faz 85% de seu deslocamento com transporte público e 15% com o Uber tem uma despesa equivalente à de alguém que ande em um veículo particular.

Já a Lyft, que também tem parceria em Dallas, lançou recentemente uma campanha para mostrar a quantidade de pessoas que a empresa leva e busca de pontos de transporte público. As empresas têm consciência de que a combinação com o transporte público é necessária para reduzir os custos das viagens solicitadas pelo aplicativo.

Atualmente, o mercado de aplicativos de transportes é um dos mais promissores da chamada “economia compartilhada”. De acordo com a Lyft, a indústria global de transporte de passageiros é avaliada em mais de US$ 2,25 trilhões – a empresa, porém, não divulga quanto os serviços de carona representam neste total.

China. O Uber também revelou nesta segunda-feira que sua unidade chinesa receberá um montante não revelado de investimentos do conglomerado chinês de aviação e ambarcações HNA Group. A parceria, que marca as ambições do aplicativo de entrar na indústria do turismo chinesa, inclui uma gama de serviços de transporte para aeroportos e voos da HNA, assim como financiamento online para o setor automotivo.

O presidente-executivo do Uber, Travis Kalanick, disse em Pequim que prevê um sistema no qual clientes poderão facilmente passar de viagens na cidade para viagens entre cidades, com base em uma série de parcerias globais.

A parceria do Uber com o HNA Group ocorre enquanto sua rival Didi Kuaidi tenta ampliar acordos com influentes companhias chinesas com ligações com o governo. As empresas tentam evitar regulações mais rígidas no mercado chinês de transporte privado, ainda em desenvolvimento.

O transporte individual privado na China, como em outros países, pode ser considerado ilegal ou operar em uma área cinza da legislação, dependendo da localização e do tipo de serviço.

