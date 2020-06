Bruno Capelas/Estadão Serviço agora está presente também em São José dos Campos, Santos, Campinas, Fortaleza, Manaus, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Curitiba, Recife

Depois de um mês de funcionamento em capitais brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro, o Uber decidiu ampliar seu serviço de entrega de objetos, o Uber Flash, para mais 10 cidades do país. A partir desta terça-feira, 9, São José dos Campos, Santos, Campinas, Fortaleza, Manaus, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Curitiba, Recife também terão o serviço que permite que usuários possam enviar itens e artigos por meio das viagens do aplicativo.

Criada para ajudar os usuários durante o período de distanciamento social duramte a pandemia de coronavírus, a ferramenta pode ser acionada pelo app do Uber e tem o mesmo custo de uma viagem na modalidade UberX. O transporte inclui artigos que possam ser transportados com segurança no porta malas do carro parceiro e a empresa aconselha que os usuários conversem com os motoristas pelo app, para combinar detalhes da entrega.

A partir desta quarta-feira, 10, as 10 cidades se juntam à São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador que já tinham o serviço disponível. Nesse primeiro mês de funcionamento, os itens mais enviados por meio do Uber Flash foram presentes, flores, comida, documentos, roupas e chaves, informou a empresa.

"O Uber Flash faz parte dos nossos esforços para acelerar o desenvolvimento de soluções que respondam aos impactos trazidos pela pandemia. Com essa categoria, queremos contribuir para que as pessoas continuem conectadas, mesmo à distância", afirma Claudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil.

Como enviar itens pelo Uber Flash

Como é uma nova categoria de viagens, você deve solicitar o Uber Flash pelo próprio aplicativo. Veja o passo a passo:

Entre no aplicativo e informe o endereço/ponto de entrega do item, como se você fosse pedir uma viagem

Nas opções da parte inferior da tela, troque para a modalidade Uber Flash

Vai aparecer uma janela com as regras para envio de itens. Não é permitido o envio de objetos de valor ou cujo transporte é proibido por lei ou pelas regras da categoria. Clique em “Confirmar” para aceitar as regras e solicitar o envio.

A empresa recomenda que você já esteja com o item pronto para entregar ao motorista e que passe todas as orientações da entrega e o nome do destinatário pelo chat do aplicativo. Quando o motorista chegar, você deve entregar o objeto a ele.

Você também pode compartilhar a viagem com o destinatário para ele poder acompanhar o progresso do envio.