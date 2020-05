O Uber detalhou pela primeira vez nesta quinta-feira, 21, quanto gastou para ajudar motoristas e entregadores durante a crise do coronavírus, em que a empresa demitiu milhares de funcionários.

A empresa disse em seu blog que gastou US$ 19 milhões em meados de maio com a assistência financeira direta de duas semanas a um total de quase 48,9 mil motoristas em todo o mundo que foram infectados pelo vírus ou estavam de quarentena.

Luiza Gonzalez/Reuters Segundo a empresa, a assistência financeira foi fornecida em todos os mais de 70 países em que opera

Metade desse valor foi pago a 12,3 mil motoristas e entregadores nos Estados Unidos e Canadá, o maior mercado do Uber e onde possui cerca de 1,3 milhão de motoristas cadastrados na plataforma.

Segundo o programa anunciado em meados de março, os motoristas norte-americanos receberam uma média de quase US$ 650, mas os valores dos pagamentos variaram amplamente por local, com o Uber limitando o pagamento máximo por cidade e calculando o apoio com base nos ganhos anteriores dos motoristas.

O Uber não forneceu detalhes sobre os pagamentos em outros países, mas um porta-voz disse que assistência financeira foi fornecida em todos os mais de 70 países em que a empresa opera. O porta-voz disse, ainda, que a demanda dos motoristas pela ajuda também varia dependendo da rede de segurança social existente nos países.