O Uber anunciou nesta sexta-feira, 28, que abrirá o primeiro Centro de Higienização para motoristas e parceiros no Brasil, em mais uma das estratégias contra a pandemia de coronavírus. O centro será inaugurado na próxima segunda-feira, 1, em um estacionamento em São Paulo e parceiros poderão utilizar o serviço uma vez por mês. Na última terça-feira, 26, o Uber já havia anunciado um fundo de ajuda a parceiros no Brasil no valor de R$ 32 milhões.

No local, situado na região da Avenida Paulista, os motoristas e entregadores vão poder fazer a limpeza dos veículos e dos equipamentos de entregas de comida – no caso dos entregadores do Uber Eats – assim como retirar kits com desinfetante, máscaras e luvas, por exemplo.

Geoffrey Van Der Hasselt/AFP Na limpeza, o processo dura aproximadamente 10 minutos nos veículos e três nos equipamentos de entrega

Em comunicado, o Uber informou que a limpeza aplicada aos equipamentos segue o mesmo padrão de desinfecção de hospitais e UTIs e que o processo dura aproximadamente 10 minutos nos veículos e três nos equipamentos de entrega.

Além disso, no centro, os motoristas poderão solicitar a instalação de uma divisória de proteção de plástico dentro dos carros, para reforçar a segurança durante a viagem. Para os trabalhadores certificados com o nível diamante do programa de fidelidade Uber Pro, a instalação é gratuita. Para os demais, um desconto pode ser aplicado na aquisição da divisória. Para utilizar o serviço, porém, é necessário fazer um agendamento por meio do site da empresa, no endereço t.uber.com/centrodehigienizacao. Reservas já podem ser feitas a partir deste sábado, 30.

"Já vínhamos oferecendo reembolso para itens de higiene e limpeza como uma forma de fazer esses recursos chegarem de forma mais rápida para motoristas e entregadores parceiros de todo o Brasil", explica a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods. "Mas tempos excepcionais exigem medidas extraordinárias, e percebemos que era preciso ir além do que já vínhamos oferecendo. Por isso ouvimos nossos parceiros e usuários e fomos buscar soluções inovadoras no campo da prevenção, que pudessem trazer ainda mais tranquilidade para todos aqueles que usam o aplicativo da Uber, enquanto nos preparamos para o novo normal".

Centro de Higienização do Uber em São Paulo

Local: Estapar - Rua Luis Coelho, 371 - Consolação, São Paulo - SP

Dias e horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 18h.