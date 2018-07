Uber Uber lança aplicativo para conectar motoristas e empresas em busca de transporte de carga.

O aplicativo de carona paga Uber lançou nesta quinta-feira, 18, o Uber Freight, um novo aplicativo para conectar caminhoneiros a empresas que precisam transportar cargas. O serviço está disponível para smartphones Android e iOS, mas somente nos Estados Unidos.

O novo aplicativo funciona de forma semelhante ao de caronas. Os caminhoneiros se inscrevem e são avaliados antes de serem autorizados a usar o Uber Freight. Depois, o serviço mostra uma lista com os tipos de frete disponíveis, indicando a rota, o que será levado e o pagamento referente àquela viagem. Depois de escolher o frete, o motorista precisa fazer a entrega para poder encontrar uma nova viagem no aplicativo.

Contudo, diferentemente do app de caronas, o Uber Freight pode enfrentar problemas pelo fato de transporte ser um serviço demorado e fisicamente exigente. Se um motorista de Uber deixa um passageiro e não encontra chamados no local, ele pode dirigir pela cidade até achar um pedido, mas isso se complica um pouco se pensarmos que no serviço de frete o parceiro estará a quilômetros de sua casa.

Iniciativa. O Uber diz que o novo serviço vem para ajudar todos caminhoneiros norte-americanos a encontrarem trabalho. No país, o setor de transportes é dominado por homens brancos, e há relatos de mulheres e motoristas negros que foram discriminados ao tentarem entrar na área.

Mas a empresa não é a única a tentar mudar a indústria de transporte. A Amazon também já anunciou estar trabalhando em um serviço similar para conectar motoristas com empresas que precisam de frete.

O Uber também direciona esforços para desenvolver tecnologia para possibilitar a criação de caminhões autônomos. Em setembro de 2016, a empresa comprou a startup Otto, que já desenvolvia tecnologia no segmento, em um acordo de US$ 680 milhões.