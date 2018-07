Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi é presidente do Uber

A partir desta quinta-feira, 25, brasileiros que estiverem em situações de risco em viagens do Uber poderão acionar a polícia sem sair do aplicativo. A função faz parte de um novo ícone da nova Central de Segurança do aplicativo, que começa a aparecer hoje para alguns usuários e deve estar disponível para todos os brasileiros até o final de agosto.

Agora, aparecerá no canto inferior direito do aplicativo o ícone de um escudo. Quando o usuário clicar nele, será encaminhado para uma nova página onde vai se deparar com três opções de segurança: contatos de confiança; ligar para a polícia; dicas e políticas de segurança do Uber.

Sachin Kansal, diretor de produto do Uber, disse em entrevista ao Estado que a nova opção agiliza a segurança dos usuários e foi identificada depois de estudos e pesquisas feitas com usuários, entre eles brasileiros.

“Percebemos que há usuários que compartilham sempre as corridas com as mesmas pessoas. Deixamos o processo mais fácil”, disse.

Na opção “contatos de confiança” o usuário poderá cadastrar para quais pessoas deseja compartilhar suas viagens. Além disso, pode indicar a frequência em que os números cadastrados devem receber o link para acompanhar o trajeto automaticamente.

Autoridade. Entrar em contato com a polícia também ficará mais fácil. No mesmo ícone, aparecerá um botão para que usuários liguem para a polícia sem sair do aplicativo.

Para facilitar a identificação, quando o botão da polícia for acionado, os usuários poderão ver o nome do motorista, placa de carro e por quais ruas o veículo está transitando naquele momento.

Apesar da novidade, o compartilhamento de informações tanto com números cadastrados quanto com a polícia é interrompido quando motoristas encerram a viagem. “Notificamos que a viagem foi encerrada em lugar diferente que o escolhido como destino pelo usuário”, diz Kansal.

Por enquanto, apenas passageiros terão a opção de segurança. A empresa diz que espera lançar um serviço semelhante para motoristas nos próximos meses.

Mercado. O Brasil é o quarto país a receber o novo serviço do Uber. Até então, Estados Unidos, Canadá e México eram os únicos a terem opções específicas para a segurança dos usuários dentro de seus aplicativos.