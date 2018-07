REUTERS/Brendan McDermid Dara Khosrowshahi é presidente executivo do Uber.

O Uber está preocupado com as corridas que perde porque são canceladas por falta de comunicação entre motoristas e passageiros. A empresa de carros compartilhados está criando novas ferramentas para ajudar na comunicação pré-corrida, segundo publicou o site de tecnologia The Verge.

A primeira delas se chama Holofote. O aplicativo vai ter uma função para que usuários escolham uma cor para ser a predominante na tela. De outro lado, os motoristas recebem uma notificação sobre a cor escolhida pelo passageiro.

A partir de então, o passageiro levanta o braço com o celular em punho para que o motorista o encontre no local exato sem ter de sair do carro. A ferramenta foi pensada para encontros onde há uma grande concentração de pessoas como festivais de música ou jogos de futebol.

"Tudo o que o motorista tem hoje é o endereço. Estamos tentando dar a eles mais contexto”, disse Ryan Yu, gerente de produto da Uber para experiências de motoristas ao The Verge.

Em 2016, o Uber já lançou mão das cores para tentar resolver esse problema. A empresa começou a distribuir para os motoristas uma placa de plástico que se conecta com o aparelho do motorista via Bluetooth.

A ideia é parecida com o Spotlight: o passageiro escolhe a cor que a peça vai refletir e, só depois disso, a placa colocada no vidro dianteiro do carro do motorista assume a cor escolhida pelo usuário.

O projeto antigo perde espaço para a nova ferramenta porque, ao contrário da novidade, o Uber precisa fabricar e entregar as peças que ficam coloridas para seus motoristas. Apesar do trabalho, a empresa disse que vai continuar o processo de distribuição das placas, disponível hoje em 14 cidades.