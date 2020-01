Chris J. Ratcliffe/Bloomberg A nova função ativará o U-Código, que o passageiro deve fornecer ao motorista para prosseguir viagem

O Uber, empresa de aplicativo de transportes, anunciou, nesta segunda-feira, 27, que vai lançar uma ferramenta para aumentar a segurança e a identidade de passageiros e motoristas que fazem uso da plataforma. A funcionalidade consiste em uma checagem, podendo ser um número PIN ou um código de verificação, batizado de U-Código, que o passageiro terá de informar para o motorista toda vez que iniciar uma viagem.

O recurso, que estará em funcionamento no Brasil nos próximos dias, poderá ser acionado diretamente no aplicativo. Caso o usuário deseje utilizar o código, basta acessar a opção "confira sua viagem" no aplicativo e uma senha de quatro dígitos será gerada. Ao entrar no veículo, o usuário deve informar a senha ao motorista, confirmando que ambos estão lidando com a mesma corrida através da plataforma.

"Acreditamos que a tecnologia é uma importante aliada para aumentar a segurança de todas as pessoas que usam o nosso aplicativo. Temos um time de especialistas que trabalha diariamente para desenvolver recursos que possam trazer mais tranquilidade para usuários e motoristas parceiros. Continuamos focados em trazer ainda mais inovações para a América Latina ao longo de 2020", afirma Marcello Azambuja, diretor do centro de tecnologia do Uber no Brasil.

Além do U-Código, o Uber possui outros recursos programados para entrar em funcionamento em 2020. Um deles é o U-Selfie, que vai tirar selfies em movimento dos motoristas. A função indica poses que devem ser imitadas para atestar a veracidade do perfil de quem dirige um carro com o serviço da plataforma.

Outra novidade será a verificação de documentos, já em período de testes no Chile. Por meio dele, os usuários que não tiverem dados de pagamentos cadastrados terão que apresentar algum documento de identidade ao embarcar na viagem, que terão autenticidade verificadas.