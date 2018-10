Hannah McKay/Reuters Uber Juntos faz parte da estratégia da empresa de aplicativos para fazer viagens compartilhadas mais inteligentes e em menos tempo

A partir desta terça-feira, 30, está disponível no aplicativo de usuários do Uber em São Paulo, Rio de Janeiro e Niteroi a categoria “Juntos”, uma nova modalidade de viagens compartilhadas com outros passageiros que substituirá o atual Uber Pool.

Agora, quando a modalidade for escolhida no app, o Uber precisará de dois minutos para calcular a viagem compartilhada mais próxima do usuário. Isso, porém, não mais significa que o motorista apanhará o passageiro na porta: a nova rota indicará para onde o usuário precisará andar e por quanto tempo, até encontrar o carro que fará a viagem compartilhada. O mesmo vale para o final da corrida que dificilmente terminará na porta do destino do usuário, que novamente terá de andar alguns metros.

Para convencer usuários de São Paulo a andarem até o carro, o Uber promete viagens até 50% mais baratas que o UberX, em uma promoção de três meses após o lançamento. Após o período promocional, o aplicativo garante que o percurso ainda sim custará um valor 35% menor que o tradicional.

Já os usuários do Rio de Janeiro e Niterói, onde o modelo Pool foi recentemente lançado em uma região limitada das duas cidades, as viagens com a nova modalidade custarão R$ 4.

Integração. A ideia é que com a nova categoria, antigo modelo de viagem compartilhadas da companhia, o Uber Pool, deixe de existir. O novo modelo já tinha sido lançado nos Estados Unidos em fevereiro, com o nome de “Express Pool”.

Segundo a companhia, a estratégia prevê integrar o Uber Juntos a outros modelos de transporte nos próximos anos. Nos Estados Unidos, a empresa já opera com bicicletas compartilhadas da Jump e com patinetes da Lime em seu aplicativo, mas ainda não dá pistas sobre possíveis datas para iniciar a operação desses dois modelos no Brasil.

Estratégia. Diversificar os meios de transporte não é o único plano do Uber para os próximos meses. Nesta terça-feira, a empresa anunciou um serviço de assinatura para algumas cidades dos EUA. Chamado de Ride Pass, o projeto incentiva os usuários a pagarem mensalmente um valor de US$ 15 a US$25 - depedendo da cidade - em troca de descontos de até 15% por mês no valor da viagem.

O serviço Ride Pass está disponível em Los Angeles, Austin, Orlando, Denver e Miami.