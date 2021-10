Hannah McKay/Reuters As reclamações de cancelamento de viagens cresceram nos últimos meses entre os passageiros do Uber e outros apps de transporte

Nos últimos meses, em meio à alta da gasolina no Brasil, passageiros do Uber estão tomando “chá de cadeira” para conseguir embarcar nas viagens pelo aplicativo. Reagindo às reclamações, a empresa anunciou nesta quinta-feira, 14, a função Uber Prioridade, em que usuários poderão pagar para embarcar mais rápido.

A função será disponibilizada inicialmente em Campinas (SP), Curitiba (PR) e Belém (PA) – o Uber afirma que o recurso funcionará na região central das cidades, onde a espera pelo embarque tem sido mais longa. Sem revelar valores, a empresa diz que as viagens prioritárias “custarão um pouco mais do que as do UberX” e resultarão em mais ganhos para os motoristas do app.

O Uber Prioridade vai aparecer como mais uma opção na tela do passageiro depois que ele digitar o endereço de destino. Segundo o Uber, o horário de funcionamento do recurso não é fixo e acompanha a dinâmica de movimentação da cidade.

As reclamações de cancelamento de viagens cresceram nos últimos meses entre os passageiros do Uber e outros apps de transporte. Parte do problema se deve à alta dos combustíveis no País, que dificulta a operação dos motoristas. Em comunicado nesta terça-feira, porém, a empresa cita outro motivo para o lançamento do Uber Prioridade.

“Como acontece no fim do ano e com a maior flexibilização das medidas restritivas de combate à covid-19, a tendência é de que haja um aumento no número de solicitações de viagens e que o uso da plataforma seja ainda mais constante”, afirmou o Uber.