Hannah McKay/Reuters As corridas poderão ser solicitadas no próprio aplicativo do Uber, quando houver a opção no horário da solicitação

O Uber anunciou nesta sexta-feira, 28, uma nova modalidade de corridas na cidade de São Paulo. Agora, passageiros da capital paulista poderão optar por uma viagem mais barata pelo Uber Promo. Na alternativa, as viagens com menor preço serão oferecidas em horários alternativos, como os de menor fluxo e demanda de carros nas ruas.

Segundo a empresa, o Uber Promo não possui horários fixos e será indicado no app conforme a movimentação de carros nas ruas de São Paulo. As corridas poderão ser solicitadas no próprio aplicativo do Uber, quando houver a opção por conta do horário, na tela de viagens. A empresa informou, também, que a modalidade segue todos os padrões de segurança e higienização contra a covid-19.

"Ao incentivar que as pessoas se desloquem em horários de menor movimento, queremos ajudar a população que precisa sair de casa a buscar horários alternativos e, assim, evitar aglomerações. De quebra, elas ainda economizam no valor das viagens", afirma Silvia Penna, gerente de operações da Uber.