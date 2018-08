Simons Dawnson/Reuters Brasil é o único País a contar com modalidade de recarga pré-paga para viagens do Uber

O Uber começou a permitir ontem que usuários brasileiros do aplicativo usem créditos pré-pagos para pagar pelas corridas no aplicativo. A lógica é a mesma do celular pré-pago: a pessoa vai até um dos 250 mil pontos de recarga, faz um pagamento entre R$ 25 e R$ 200 e a máquina gerará um código, que o usuário deve cadastrar no serviço.

O Brasil é o único País em que o Uber vai oferecer essa modalidade de pagamento por ora, se beneficiando da popularidade dos celulares pré-pagos – hoje, eles representam mais de 60% das linhas móveis ativas no Brasil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A empresa americana tenta atrair pessoas que não têm cartão de crédito. De acordo com dados divulgados nesta semana pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), só 28% dos consumidores brasileiros fazem uso de cartões de crédito no País.

Ampliar as opções de pagamento se tornou mais importante para o Uber, à medida que a empresa acelerou sua expansão nas regiões metropolitanas das grandes cidades. “O Brasil é o segundo maior mercado para o Uber no mundo em número de corridas”, disse Barney Harford, diretor global de operações do Uber, em entrevista exclusiva ao Estado. “Queremos oferecer o maior número de opções de pagamento possível e os créditos permitem que as pessoas não precisem carregar dinheiro com elas.”

Estimulando as pessoas a manter o dinheiro dentro do aplicativo e não no bolso, o Uber também poderá resolver outro problema: a segurança. Em diversas conversas com a reportagem, motoristas que dirigem pelo aplicativo dizem sentir medo de circular com o dinheiro das corridas pelas ruas da cidade, onde estão sujeitos à assaltos.

Segundo o Uber, os créditos pré-pagos poderão ser usados tanto para pagar corridas no aplicativo de carona como para pagar por refeições encomendadas por meio do aplicativo de delivery de comida Uber Eats no País – hoje, o serviço é oferecido em apenas cinco cidades.

Para adicionar os créditos do Uber no celular, basta abrir o aplicativo, tocar em Menu, abrir a seção Pagamentos, depois Adicionar forma de pagamento e, então, Uber Pré-Pago. O aplicativo abrirá um campo para que o usuário possa digitar o código recebido no ponto de venda após o pagamento pelo valor desejado em créditos. Conforme o usuário utilizar o valor em corridas, o crédito disponível é abatido do total cadastrado no aplicativo.

A recarga não é a primeira iniciativa da companhia no segmento de pré-pagos. No final de 2017, o Uber jpassou a vender cartões pré-pagos em lojas de varejo, o que permitia aos usuários comprarem créditos.