Uber Para usar os patinetes do Uber, o usuário pagará R$ 0,90 por minuto

A partir desta segunda-feira, 2, os patinetes elétricos do Uber estarão disponíveis em São Paulo. Depois de lançar o serviço em dezembro em Santos, no litoral paulista, a empresa expande a operação para a capital inicialmente nos bairros Vila Olímpia, Moema, Itaim Bibi, Vila Nova Conceição e Jardim Luzitânia.

Para usar um patinete do Uber, basta selecionar a opção dentro do próprio app de transporte. Em um primeiro momento, o valor da corrida estará em promoção em São Paulo: o desbloqueio do patinete será gratuito, e o usuário pagará R$ 0,90 por minuto de uso. Em Santos, o desbloqueio custa R$ 1,50 e a cada minuto são cobrados R$ 0,75.

A empresa afirma que não lançou a operação da patinetes na capital paulista antes porque estava aguardando um credenciamento que foi aprovado pela Prefeitura da cidade em janeiro. “Com esse novo serviço, queremos continuar ajudando as pessoas a se deslocar e seguimos trabalhando para que o celular possa, em um futuro próximo, substituir o uso individual do automóvel, com menos congestionamentos e poluição", disse Ruddy Wang, diretor de novas modalidades do Uber na América Latina, em comunicado.

Apesar do entusiasmo da empresa, os patinetes do Uber chegam a São Paulo em um momento desfavorável para o setor de micromobilidade. A Grow, um dos grandes nomes do mercado no Brasil, anunciou em janeiro a redução de sua operação: a empresa encerrou o serviço de compartilhamento de patinetes elétricos em 14 cidades no País, e tirou de circulação suas bicicletas elétricas por tempo indeterminado. Além disso, a Lime retirou seus patinetes do Brasil após apenas seis meses de operação em São Paulo e no Rio de Janeiro.