Uber / Divulgação Uber lança plano de celular para familias de motoristas

Nesta quinta-feira, 3, o Uber anuncia o lançamento do plano Uber Chip Família, serviço de telefonia móvel da empresa em parceria com a Surf Telecom. Como uma extensão do serviço já oferecido aos profissionais, o plano família permite que dependentes do motorista também possam ter descontos e preços da assinatura.

Na nova modalidade, os benefícios poderão ser estendidos para até cinco chips (um titular e quatro dependentes) da mesma família. Os dependentes terão os mesmos descontos que o motorista recebe no pacote, que varia de acordo com sua categoria no Uber Pro (programa de vantagens dos parceiros da Uber).

Segundo a empresa, no Uber Chip Família a economia pode chegar até 30% ao ano, tanto na compra quanto na recarga dos chips. Em um dos planos oferecidos — o Diamante —, por exemplo, o usuário paga R$ 30 ao mês pelo serviço.

“O Uber Chip Família é um novo produto que vem ao encontro do momento econômico que estamos vivendo e oferece ao parceiro do Uber e seus familiares um serviço com mais qualidade e mais economia”, afirma em nota Yon Moreira, presidente da Surf Telecom.

A assinatura também oferece navegação ilimitada nos aplicativos usados pelos motoristas parceiros, como o Uber Driver e Waze, 12 GB por mês de internet, ligações ilimitadas e acesso ilimitado sem desconto do plano de franquia no WhatsApp, Waze e Uber Drive.

Para os planos, independente do valor adquirido, o contrato do Uber Chip é trimestral e o assinante pode escolher pagar em até três parcelas. Os parceiros podem, ainda, escolher se querem pagar usando cartão de crédito, cartão de débito, pré-pago ou boleto bancário.

“Esse lançamento é mais uma iniciativa para ajudar os motoristas e entregadores parceiros que escolhem nosso aplicativo a reduzirem seus gastos. Ao oferecer vantagens que se estendem para suas famílias, queremos ajudar nossos parceiros a tirar proveito máximo do tempo que passam dirigindo”, explica em nota Silvia Penna, diretora geral da Uber no Brasil.