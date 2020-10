Hannah McKay/Reuters Com a iniciativa, o Uber visa atrair mais mulheres para o aplicativo

O aplicativo de transporte Uber anunciou nesta segunda-feira, 5, o lançamento do programa Elas na Direção na cidade de São Paulo. A iniciativa, que já estava disponível em outras 20 cidades, permite que mulheres motoristas tenham a opção de escolher corridas apenas com passageiras mulheres e também tenham acesso a descontos em aluguéis de carros.

Para ativar a função de corridas apenas com mulheres, as motoristas devem clicar na opção U-Elas dentro do app — o recurso começará a ser disponibilizado na capital paulista a partir desta quarta-feira, 7.

Segundo a empresa, o programa visa atrair mais mulheres para o aplicativo. Além do U-Elas, o programa conta com descontos para motoristas mulheres em aluguéis de carros na Localiza e também com acesso a uma plataforma de educação, com cursos para as motoristas sobre empoderamento pessoal e econômico.

O Elas na Direção foi anunciado em outubro do ano passado. À época, Claúdia Woods, diretora geral do Uber no Brasil, disse que a empresa tem planos para permitir que as passageiras escolham apenas motoristas mulheres — uma dúvida frequente entre as usuárias do app. "Sempre perguntam quando mulheres poderão optar por motoristas mulheres. Esse é o objetivo final, mas primeiro precisamos aumentar a base de motoristas mulheres para garantir a qualidade do serviço", afirmou.