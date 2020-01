Marcelo Matos/Uber/Movida Tuk-Tuks estarão disponíveis na cidade de Vitória a partir de amanhã, 29

Se você estiver na capital do Espírito Santo e se deparar com um veículo muito característico da Índia, não se surpreenda: trata-se de um novo modo de viagens do Uber. A partir desta quarta-feira, 29, o aplicativo de transporte vai lançar um serviço de corridas com tuk-tuk – veículo elétrico acoplado a uma motocicleta, capaz de transportar até dois passageiros por vez. Em nota enviada à imprensa, a empresa afirma que a iniciativa é uma parceria com a empresa de aluguel Movida para atender a alta demanda da cidade de Vitória durante a temporada de verão.

Para pedir uma viagem de tuk-tuk não é necessário baixar outro app no celular. Basta atualizar o Uber na loja de aplicativos para se certificar de que os veículos estarão disponíveis. A forma de pagamento também segue as das viagens tradicionais da plataforma: no cartão de crédito ou débito online ou em dinheiro ao final da corrida.

No intuito de incentivar a modalidade de transporte na cidade nessa época do ano, a parceria do Uber com a Movida oferece preços menores nas corridas de tuk-tuks aos passageiros e vantagens para quem quiser guiar o veículo. O valor dos três primeiros dias do aluguel serão por conta da Movida, como estratégia para atrair um maior número de motoristas para a novidade. Para os interessados em dirigir o Tuk-Tuk, é necessário um cadastro na plataforma do Uber, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A ou AB.

“Decidimos trazer as viagens de tuk-tuk para a orla de Vitória neste início de ano, quando a região fica mais movimentada. Se locomover de tuk-tuk será mais barato do que viajar de carro. O nosso objetivo é oferecer mais opções na nossa plataforma para que as pessoas escolham nesse momento se querem viajar de carro ou de tuk-tuk", afirma Silvia Penna, gerente de operações da Uber no Brasil.

Ao Estado, o Uber confirmou que os Tuk-Tuks são, inicialmente, uma ação voltada para a cidade de Vitória, mas que poderão ser implementados em outras cidades brasileiras.