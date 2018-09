Werther Santana/Estadão Manik Gupta vice-presidente de produto do Uber anunciou novidades para o Brasil

O Uber anunciou nesta terça-feira, 25, três novas iniciativas para atender o mercado brasileiro: o Uber Lite, uma versão mais simples do aplicativo que consome menos dados móveis; o Uber Cash, forma de pagamento online pré-pago; e uma reformulação do UberPool.

O primeiro a ser lançado é o aplicativo simplificado. O Uber Lite foi criado originalmente na Índia, com ajuda de desenvolvedores do Brasil, para atender países emergentes que sofrem com problemas de conectividade. A partir desta terça, brasileiros que usam Android podem fazer o download da versão mais básica do aplicativo.

Entre as vantagens da versão mais leve está a quantidade de dados consumidos: para fazer o download do aplicativo Lite são necessários 5MB o invés dos 181,4 MB no aplicativo comum.

“Sabemos que muitos brasileiros usam Android mais simples, que não têm espaço de armazenamento suficiente para ter o aplicativo do Uber. Criamos uma versão mais simples e leve para eles”, disse Manik Gupta, vice-presidente de produto da companhia.

Para que seja mais leve que a versão comum, o novo aplicativo tem poucas animações, além de design e opções mais simples. Ao invés de digitar o destino, por exemplo, aparece uma lista de possíveis lugares para o usuário escolher a opção; ainda é possível escolher se você quer ver ou não o mapa animado do carro do motorista se aproximando do lugar de origem.

Pagamentos. A empresa também anunciou uma nova forma de pagamento, voltada para brasileiros desbancarizados e que sofrem com a falta de troco ou de motoristas que não aceitam esse tipo de corrida.

O Uber Cash funcionará como uma carteira virtual, em que usuários poderão comprar créditos em pontos de vendas no País como varejistas, bancas de jornal e outros postos. Os créditos pré-pagos serão inseridos no celular por meio de um código (PIN) e o valor creditado aparecerá em uma nova tela dentro do aplicativo.

Rob Daniel, diretor de soluções financeiras do Uber, defende que a novidade vai aumentar as viagens. “Quem optar por esse tipo de pagamento terá descontos na hora de pagar a corrida. O valor também poderá ser usado nos pedidos de Uber Eats”. A nova opção já está disponível no Brasil.

Expresso. O novo modelo de UberPool também chegará ao Brasil na metade do mês de outubro. Nessa nova versão, usuários que solicitarem a corrida compartilhada precisarão andar até pontos de encontro. Desse modo, espera-se que motoristas saiam menos das rotas principais e ganhem mais tempo no encontro dos passageiros.

Ao optar por esse tipo de corrida, o Uber mostrará aos usuários para onde e por quanto tempo eles terão que andar até encontrar o motorista. Para incentivar que os usuários andem, o Uber promete viagens até 35% mais baratas que o UberX.