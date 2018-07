Divulgação Corrida poderá ser cancelada até 5 minutos antes da chegada do motorista

O Uber liberou nesta semana no Brasil uma opção há muito aguardada pelos usuários: a de poder agendar uma corrida. Já disponível no exterior, a função começou a aparecer no aplicativo da empresa esta semana.

Os usuários poderão marcar corridas com antecedência mínima de 15 minutos e máxima de até 30 dias. – o serviço não terá nenhuma taxa extra e poderá ser cancelado até 5 minutos antes da chegada do motorista, de forma gratuita. Também será possível editar a viagem, caso o usuário tenha cometido algum erro no agendamento.

Para agendar uma viagem, é simples: na tela inicial, haverá uma opção chamada "Agendar uma viagem". Ali, é possível definir locais de origem e destino, bem como data e hora da viagem. Para ajudar o usuário a se lembrar, haverá notificações 1 dia e 30 minutos antes do horário marcado.

Botão 'Agendar Uma Viagem' vai aparecer na tela inicial do aplicativo

A funcionalidade já está disponível para as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.

Preço definido. Outra novidade lançada pela empresa nesta semana é a de que as corridas, a partir de agora, sempre serão estimadas com um preço definido – ou seja, o usuário poderá ver o preço final antes de solicitar a viagem, da mesma forma que hoje já acontece com o UberPool, modalidade compartilhada da empresa.

O preço definido, no entanto, poderá sofrer alterações caso o usuário faça paradas adicionais durante o trajeto ou altere o endereço de destino.