REUTERS/Dado Ruvic O Uber enfrentou grandes escândalos nos últimos meses

O empresa de serviços de transporte Uber fechou suas contas no azul graças aos seus negócios no sudeste da Ásia e na Rússia. A empresa teve um lucro histórico de US$ 2,5 bilhões, o primeiro anunciado na história da companhia, e uma receita de US$ 2,6 bilhões em receita no primeiro trimestre de 2018.

No último trimestre de 2017, o Uber teve receita de US$ 2,4 bilhões. O lucro se deve à venda de operações na Rússia para a Yandex e no Sudeste Asiático para a rival Grab. Sem esses negócios, a empresa teria prejuízo, mas a perda seria inferior se comparada ao registrado no ano passado. O resultado se deve principalmente a uma estratégia de redução de perdas, implementada pela empresa.

O Uber disse que oferecerá aos seus funcionários e investidores uma oportunidade de liquidar ações. A empresa também está oferecendo uma oferta com os atuais investidores TPG e Altimeter e o Coatue, novo investidor, no valor de US$ 400 milhões a US$ 600 milhões. As ações secundárias serão oferecidas com o valor de US$ 40 por ação, deixando o Uber avaliado em US$ 62 bilhões.

Segundo o site de tecnologia Recode, o Uber pretende ampliar o seu espaço em mercados como a Índia, o Oriente Médio e a América Latina. Em uma declaração recente, o presidente Dara Khosrowshahi disse que a empresa “está disposta a assumir perdas a curto-prazo, para conquistar negócios que durem a longo-prazo”.

O saldo reforça o crescimento da empresa desde Khosrowshahi assumiu como presidente executivo do Uber, em agosto do ano passado. Desde então, o executivo tem feito cortes e diminuído gradualmente a margem de prejuízo da empresa.

Crise. A boa notícia para o Uber vem depois de meses conturbados, cheios de escândalos, como denúncias de assédio sexual e processos movidos por motoristas. Desde que assumiu o cargo, Dara Khosrowshahi esteve concentrado em apagar incêndios para contornar as polêmicas em que a empresa se envolveu.