O aplicativo de transporte Uber não foi responsabilizado criminalmente pela morte em um acidente com o carro autônomo da empresa. Elaine Herzberg, 49, foi atropelada em março do ano passado enquanto atravessava uma avenida em Tempe, no Arizona, nos Estados Unidos.

De acordo com um documento inicialmente revelado pelo site Quartz, a promotora Sheila Polk do condado de Yavapai, responsável pelo caso, afirmou que “depois de uma revisão muito completa de todas as evidências apresentadas, determinamos que não há base para a responsabilidade criminal da corporação Uber em relação a esse assunto”.

O documento afirma que são necessárias mais evidências antes de acusar o Uber de um crime. A promotora também pontuou que o vídeo do acidente “provavelmente não retrata precisamente os eventos que ocorreram”. Foi recomendado que a polícia investigue o que um motorista, em uma direção não autônoma, teria visto na hora do acidente – o objetivo é apontar se a situação do acidente seria reversível caso o veículo não fosse dirigido por câmeras e sensores.

Agora, o condado de Maricopa será responsável por determinar se Rafaela Vasquez, motorista que acompanhou o teste de direção autônoma dentro do carro durante o acidente, é culpada pelo caso. De acordo com a polícia de Tempe, ela assista a um episódio do programa “The Voice” pelo celular no momento do atropelamento. Segundo a agência de notícias Reuters, organizações dos Estados Unidos que investigam acidentes em veículos continuarão a investigar o caso.

Após o acidente fatal, ocorrido em março do ano passado, o Uber encerrou os seus testes com veículos autônomos. Só em dezembro a companhia voltou com o projeto na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, mas com restrições: o carro autônomo só pode andar se estiver sendo dirigido por um humano e se estiver seguindo uma série de regras de segurança, que inclui o monitoramento em tempo real dos testes.