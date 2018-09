Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi é presidente do Uber

O Uber está em conversas para comprar seu rival no mercado do Oriente Médio, o Careem, por valores que variam entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões, informou a Bloomberg nesta segunda-feira, 17, citando pessoas a par do assunto.

Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas as empresas podem não aprovar a transação, segundo a agência de notícias norte-americana.

O Uber e o Careem realizaram conversas preliminares em julho para combinar seus serviços no Oriente Médio, esperando resolver uma rivalidade na região, conforme informações anteriores da Bloomberg. O Careem não falou sobre o assunto e o Uber não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Uber, que pretende abrir capital em 2019, está buscando novas formas de crescimento mesmo em meio à intensa competição em seu principal negócio de viagens compartilhadas.