O Uber acaba de entrar na disputa dos patinetes elétricos para o Brasil. A partir desta terça-feira, 3, a modalidade estará disponível na cidade de Santos, no litoral paulista. A novidade é mais um passo da empresa para se tornar uma grande plataforma de mobilidade.

O preço é de R$ 1,50 para desbloquear o veículo mais R$ 0,75 por minuto de uso. Não é necessário baixar nenhum outro aplicativo, basta a mesma conta já utilizada para chamar os veículos.

"Estamos muito empolgados em trazer os patinetes elétricos da Uber para o Brasil começando por Santos, uma cidade sempre aberta à inovação e que tem uma boa infraestrutura cicloviária. Com esse novo serviço, queremos continuar ajudando as pessoas a se deslocar sem ter que depender de um carro particular, contribuindo para redução dos congestionamentos e da poluição urbana", disse em comunicado Ruddy Wang, diretor de novas modalidades do Uber no Brasil.

A intenção da gigante é transformar seu app num super app dos transportes, adicionando opções, como mobilidade por bicicletas elétricas, patinetes e helicópteros, além de informações do transporte público. “Queremos ser o sistema operacional da sua vida”, afirmou o presidente da Uber, Dara Khosrowshahi, ao site Engadget.

A chegada do Uber ao segmento mostra que 2019 foi o ano dos patinetes do Brasil: além da consolidação de Yellow e Grin na marca Grow, a Lime, gigante global dos patinetes, passou a operar no País.