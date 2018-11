Aaron Josefcyzk/Reuters Governo de Pittsburgh está avaliando se permitirá que Uber retome testes de carros autônomos

O Uber pediu autorização ao governo da Pensilvânia para retomar os testes com carros autônomos em ruas públicas da região. Pensilvânia foi um dos primeiros estados a ter carros sem motoristas do Uber, ainda em 2016, mas exigiu que a empresa suspendesse os testes há meses, quando um acidente envolvendo veículo autônomo matou uma pedestre no Arizona.

Em um documento enviado para a Administração Nacional de Seguranças no Trânsito e nas Autoestradas dos Estados Unidos, a empresa diz que fez mudanças no software para tornar os testes mais seguros. Além disso, o Uber promete dois pilotos experientes dentro do carro durante os testes, um sistema novo de freios automático, além de um monitoramento mais rigoroso do comportamento dos motoristas de segurança.

Um porta-voz da agência confirmou que recebeu o requerimento e disse que irá analisá-lo. Caso aprove, o Estado irá enviar ao Uber uma carta de autorização. A empresa de transportes já disse que não voltaria a testar os carros em Pittsburgh até receber a confirmação.

O presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, disse em comunicado na sexta-feira que a empresa retomará os testes de estrada somente após a implementação de "processos aprimorados". Entre as novidades há o estabelecimento de limites de tempo que os motoristas podem trabalhar por dia e melhorias no treinamento.

Acidente. A empresa deixou de testar seus carros autônomos depois que um veículo atropelou e matou uma pedestre em Tempe, no Arizona, em março. Investigações da polícia dão conta de que a motorista que estava dentro do veículo para evitar acidentes assistia a um programa no celular na hora do crime.

O acidente foi a primeira morte atribuída a um veículo autônomo em teste foi visto como um revés significativo para a indústria, que está correndo para colocar os carros comerciais.

Após o acidente de Tempe, o prefeito de Pittsburgh, Bill Peduto, recusou-se a permitir que Uber retomasse a direção autônoma antes de uma investigação federal completa do acidente.

Problemas. O acidente levantou questões importantes sobre o desempenho do software da Uber. Em seu relatório enviado aos órgãos competentes que melhorou a latência (tempo de resposta) do sistema, permitindo detectar objetos e pessoas e executar reações seguras mais rapidamente.